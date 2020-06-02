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Defensores públicos divulgam nota em defesa do STF e da democracia

Na nota, o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais repudia 'qualquer tentativa de ameaça ao regime democrático e à ordem constitucional'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 08:05

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 08:05

Supremo Tribunal Federal (STF)
Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
O Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (Condege), entidade que representa todas as Defensorias Públicas estaduais e do Distrito Federal, divulgou nesta segunda-feira (1º), nota de apoio ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a favor da democracia. O documento, assinado pelos defensores-gerais dos 26 Estados e do Distrito Federal, foi produzido um dia após mais uma série de protestos contra o STF e em defesa da ditadura militar no Brasil.
Na nota, o Condege repudia "qualquer tentativa de ameaça ao regime democrático e à ordem constitucional" e afirma que "a ordem constitucional vigente é o único caminho legítimo para a resolução das controvérsias".
"A Defensoria Pública brasileira (...) coloca-se em defesa dos valores democráticos do Estado e manifesta seu veemente repúdio a qualquer ato atentatório ao Estado de Direito, notadamente àqueles que tendem a restringir ou mesmo suprimir a plena atuação das instituições e os direitos e garantias fundamentais", diz o documento.

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