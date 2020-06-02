Defensores públicos divulgam nota em defesa do STF e da democracia

Na nota, o Condege repudia "qualquer tentativa de ameaça ao regime democrático e à ordem constitucional" e afirma que "a ordem constitucional vigente é o único caminho legítimo para a resolução das controvérsias".

"A Defensoria Pública brasileira (...) coloca-se em defesa dos valores democráticos do Estado e manifesta seu veemente repúdio a qualquer ato atentatório ao Estado de Direito, notadamente àqueles que tendem a restringir ou mesmo suprimir a plena atuação das instituições e os direitos e garantias fundamentais", diz o documento.