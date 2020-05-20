Decisão de adiar Enem foi tomada após conversa com Maia, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia Crédito: Carolina Antunes/PR

"Por conta dos efeitos da pandemia de COVID-19 e para que os alunos não sejam prejudicados pela mesma (sic), decidi, juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados, adiar a realização do ENEM 2020, com data ser definida", escreveu Bolsonaro.

Nesta quarta, logo no início da sessão remota da Câmara, Maia cobrou uma sinalização do presidente sobre o assunto. O deputado havia dado até o fim das votações da Casa para que o Executivo se posicionasse ou iria colocar em votação projeto que estabelecia o adiamento do exame.

Em nota divulgada no período da tarde pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o governo informou o adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. "As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais", informou a nota.

O comunicado do Inep e a publicação de Bolsonaro sobre o adiamento ocorrem após grande relutância do ministro da Educação, Abraham Weintraub, em fazer alterações nos exames . No Twitter, na terça, ele anunciou que consultaria os estudantes virtualmente sobre um possível adiamento e hoje admitiu a mudança por 30 a 60 dias das datas originais do edital.

O adiamento do Enem foi aprovado na terça com a maioria dos votos pelo Senado, mas sem estabelecer nova data. A proposta chancelada pelos senadores prevê que em caso de estado de calamidade, como o atual, os processos seletivos para a educação superior serão prorrogados.