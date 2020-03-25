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Crise

Decisão cabe ao Congresso, diz Doria sobre impeachment de Bolsonaro

O tucano afirmou ainda que tudo indica que Bolsonaro está atrapalhando o combate ao coronavírus

Publicado em 25 de Março de 2020 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 16:08
Em guerra com Jair Bolsonaro (sem partido), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou que não é uma decisão dele se é necessário impeachment do presidente.
Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria mostra teste que fez e deu negativo para coronavírus Crédito: Sergio Andrade/overno de São Paulo
"Essa é uma decisão do Congresso Nacional. Não é uma decisão de governadores nem minha", disse, ao ser questionado pela reportagem.
O tucano afirmou ainda que tudo indica que Bolsonaro está atrapalhando o combate ao coronavírus. "De acordo com pesquisas do Instituto Datafolha, tudo indica que sim".
Durante a coletiva, Doria afirmou que a fala do presidente na terça (24) foi desastrosa.
"Lamento que ele prefira escutar o gabinete do ódio do que o gabinete do bom senso"
João Doria - Governador de São Paulo
O tucano também pediu para Bolsonaro respeitar as pessoas com mais de 60 anos, as principais vítimas do coronavírus.
Doria ainda citou irmã Dulce, pedindo solidariedade e amor ao próximo.

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