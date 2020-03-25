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Homem de 85 anos

Coronavírus: Governo de Pernambuco confirma primeira morte

Trata-se de um homem de 85 anos que estava internado desde a última sexta-feira (20) no HUOC (Hospital Universitário Oswaldo Cruz), referência para Covid-19 na rede estadual

Publicado em 25 de Março de 2020 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 15:44
Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels
O governo de Pernambuco confirmou na tarde desta quarta-feira (25) a primeira morte em decorrência do novo coronavírus no estado. Trata-se de um homem de 85 anos que estava internado desde a última sexta-feira (20) no HUOC (Hospital Universitário Oswaldo Cruz), referência para Covid-19 na rede estadual.
Morador do Recife, ele tinha histórico de diabetes, hipertensão e cardiopatia. O paciente havia apresentado os primeiros sintomas há uma semana.
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Inicialmente, foi atendido em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com um quadro de febre, tosse seca e dificuldade de respirar.

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Na manhã desta quarta, segundo informações da SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco), durante a sessão de diálise, ele teve uma parada cardiorrespiratória.
"Este óbito só reforça o que estamos dizendo diariamente: fiquem em casa e sigam as orientações das autoridades sanitárias e especialistas que têm tratado esta questão com a importância e responsabilidade que ela merece", disse André Longo, secretário de Saúde de Pernambuco.
Nas últimas 24 horas, Pernambuco confirmou mais 4 casos da Covid-19. Agora, são 46 confirmações no estado.

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