Debate para Prefeitura de São Paulo tem candidato expulso e nova agressão

Pablo Marçal (PRTB) foi expulso de debate realizado nos Estúdios Flow, em São Paulo na noite da última segunda-feira (23) . Logo após a exclusão do influenciador, Nahuel Medina, assessor que grava vídeos para Marçal, deu um soco em Duda Lima, marqueteiro dop candidato Ricardo Nunes (PMDB), que deixou o local sangrando. Nesse momento, Medina saiu dos bastidores e entrou no estúdio, o que levou à interrupção do programa. Ele foi detido para averiguação pela polícia e levado para a delegacia no começo da madrugada. Após o fim do debate, Marçal disse que seu assessor reagiu após ter sido agredido antes.

"Eu tive que paralisar o debate para excluir o candidato Pablo Marçal, que reiteradamente desrespeitava as regras, e na saída dele houve uma confusão, e o assessor do prefeito Ricardo Nunes foi agredido, levou um soco no rosto, está sangrando bastante neste momento. A gente lamenta profundamente porque o debate foi muito bom, mas no final tivemos essa confusão", afirmou Carlos Tramontina, mediador do debate.

Segundos anteriores à expulsão de Marçal no debate do Flow News e a subsequente agressão do membro da equipe de Nunes Crédito: reprodução/YouTube/FlowNews

Entenda o caso

Marçal foi excluído após levar três advertências por agressões verbais durante as suas considerações finais. Ele afirmou que Nunes seria preso pela Polícia Federal por seu envolvimento na chamada máfia das creches. Após o debate, o influenciador gravou um vídeo para apoiadores dizendo que não é a favor de violência e que não entende as regras dos debates, citando a participação de José Luiz Datena (PSDB) após o episódio da cadeirada no debate da TV Cultura. "Para mim não tem problema ser expulso de um lugar em que eu não posso falar."

Marçal alegou que Duda teria primeiro agredido Nahuel e que apenas houve reação. Apesar da alegação do candidato, nos vídeos gravados nos bastidores do debate é possível ver que Duda está parado e Nahuel vai a seu encontro para dar o soco. Marçal também postou em rede social vídeo que mostra Duda Lima colocando a mão sobre o celular e dizendo que a "agressão começou" com o marqueteiro.

Na madrugada, após prestar depoimento para a polícia, Nahuel afirmou que Duda Lima foi quem o provocou primeiro. Ele disse que Duda xingava o autodenominado ex-coach e tentava "passar um código" para o prefeito. Nahuel não especificou que tipo de código ele se refere, mas alega que, quando viu a cena, começou a filmar para mostrar como os "marqueteiros agem pelas costas e como eles criam toda essa narrativa e manipulam tudo". Neste momento, Duda teria pegado seu celular e se afastado.

Ele alega que, de forma instintiva, deferiu um soco em Duda. Nahuel diz ainda que também registrou um boletim de ocorrência contra Duda, pois foi quem sofreu a agressão primeiramente. A delegacia não confirmou a informação.

O agredido

Duda Lima foi uma indicação de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL e aliado de Nunes na disputa pela reeleição. O marqueteiro trabalhou em campanhas eleitores do partido do interior de São Paulo. Em 2022, foi escalado por Valdemar para coordenar a propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro (PL). Na campanha do ex-presidente ficou responsável pela produção do material divulgado na televisão e no rádio. O conteúdo das redes sociais era coordenado pelo filho de Bolsonaro, Carlos, e o publicitário Sérgio Lima.

Tido como indicação de Valdemar, Duda Lima era visto com desconfiança pela ala mais bolsonarista da campanha, que esteve na eleição de 2018. Resistiu à pressão e produziu até o final da disputa o horário eleitoral. Em 2023, o marqueteiro começou a trabalhar com o atual prefeito de São Paulo, já no planejamento da campanha de reeleição. O acerto com o profissional foi visto com um aceno ao presidente do PL, partido de Bolsonaro. A aliança com a sigla de Valdemar permitiu a Nunes ter o maior tempo de televisão, mais de 60% do espaço destinado aos candidatos, e se apresentar como o nome de Bolsonaro na capital paulista.

O segundo ponto foi alvo de disputa desde o início da campanha com Marçal, que conseguiu captar um parte do eleitorado do ex-presidente na cidade. À frente da propaganda no rádio e na TV, Duda Lima produziu uma série de propagandas que mostraram o histórico de problemas na Justiça enfrentados por Marçal. Numa deles, uma delegada de São Paulo foi chamada para explicar uma condenação do influenciador.

Após uma semana de exposição negativa de Marçal no horário eleitoral de Nunes, o influenciador viu sua rejeição chegar a 47%, segundo pesquisa Datafolha.

Desdobramentos

O marqueteiro Duda Lima, 51, da equipe do prefeito Ricardo Nunes (MDB), pediu nesta madrugada à polícia medidas de proteção contra o cinegrafista Nahuel Medina, 26, assessor de Pablo Marçal (PRTB) que o agrediu durante debate do Flow. "A vítima também entregou imagens referente aos fatos e requisitou medidas de proteção contra o autor. A autoridade policial solicitou a realização de exame de corpo de delito e orientou a vítima sobre o prazo para representação criminal", afirma a nota encaminhada à reportagem.

Na madrugada, após prestar depoimento à polícia, Nahuel afirmou que o marqueteiro de Nunes foi quem o provocou primeiro. Ele disse que Duda xingava o autodenominado ex-coach e tentava "passar um código" para o prefeito. Nahuel não especificou que tipo de código ele se refere, mas alega que, quando viu a cena, começou a filmar para mostrar como os "marqueteiros agem pelas costas e como eles criam toda essa narrativa e manipulam tudo". Neste momento, Duda teria pegado seu celular e se afastado.