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Eleições de 2022

De olho no ano eleitoral, Lula cobra reconstrução do Parlamento

Durante o evento, o PT também mostrou que aposta na conquista de um eleitorado mais jovem; o ex-presidente defendeu que todos acima de 16 anos deveriam tirar um título de eleitor

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 15:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 set 2021 às 15:31
10/03/2021 - O Ex-presidente poderá se tornar elegível para as próximas eleições após decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular suas condenações pela Lava Jato.
O Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede coletiva de imprensa no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, nesta quarta-feira (10). Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Com as eleições de 2022 se aproximando, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (25), em reunião com movimentos da periferia de São Paulo, que o pleito do ano que vem vai além dele, e cobrou uma reconstrução do Parlamento. "Se a gente eleger presidente, é preciso deputados e senadores que ajudem a gente a fazer as coisas que precisam ser feitas no Senado", afirmou.
"Estamos hoje com uma Câmara de Deputados e Senado que, do ponto de vista ideológico, me parecem que é o pior desses últimos cem anos", disse Lula, em crítica à atual composição do Congresso.
Durante o evento, o PT também mostrou que aposta na conquista de um eleitorado mais jovem. Lula defendeu que todos acima de 16 anos deveriam tirar um título de eleitor para votar e participar do processo político.
A presidente nacional do partido, deputada Gleisi Hoffmann (PR), também fez declarações na mesma linha. "Nós precisamos conscientizar a juventude. Ela precisa participar do processo político, precisa estar nas organizações políticas e nos partidos políticos e precisa participar do processo eleitoral", afirmou, durante a abertura do evento, ao declarar que a legenda inicia uma campanha para incentivar a juventude a se cadastrar para tirar o título.

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