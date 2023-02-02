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No Ceará

De moto, confeiteira equilibra bolos na cabeça em entregas

Gorete Nogueira, de 39 anos, ficou famosa nas redes sociais por transportar os bolos que faz na garupa de uma moto, equilibrando-os na cabeça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2023 às 17:54

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 17:54

Gorete Nogueira, de 39 anos, faz sucesso nas redes sociais por equilibrar os bolos na cabeça
Gorete Nogueira, de 39 anos, faz sucesso nas redes sociais por equilibrar bolos na cabeça Crédito: Redes sociais | Montagem A Gazeta
Há 17 anos trabalhando com encomenda de bolos em Mauriti (CE), Gorete Nogueira, de 39 anos, fez sucesso nas redes sociais quando começou a compartilhar um modo inusitado de realizar as entregas. A confeiteira faz o transporte na garupa de uma moto, equilibrando os bolos na cabeça, e com um largo sorriso no rosto.
A prática veio da necessidade. Por não ter um carro próprio, ela fazia as entregas a pé. Sem tempo para andar até a casa de uma cliente, e por ser muito caro pagar o frete a um motorista, ela propôs ao ex-marido que a levasse numa motocicleta.
"Comecei a entregar meus bolos de moto há quase 10 anos, porque terminei um bolo já bem atrasada, e vi que não ia dar tempo de chegar. Pedi que ele [o ex-marido] me levasse. Na hora, ele disse que eu era 'doida', mas eu sabia que ia dar certo. Entregamos em bem menos tempo, porque eu só entregava a pé", contou.
Agora, a motocicleta é pilotada pela filha da confeiteira, Ana Clara, de 18 anos. A jovem foi o motivo pelo qual Gorete começou a fazer bolos, já que a mulher foi mãe solo e precisava sustentar a criança.
"Vi em mim uma obrigação, um compromisso muito grande de criar uma filha sozinha, já que o pai não assumiu. Então, comecei a fazer bolos bem simples, bem caseiros, vendendo em escola e de porta em porta. E, então, fui criando gosto aprimorando. Fiz até um forno a lenha, porque nem fogão a gás eu tinha. Não tinha quase nada, mas tinha a vida e tinha a coragem", lembra, emocionada.
Segundo a confeiteira, em todo esse tempo, apenas um bolo foi perdido durante a entrega, mas garante que não foi culpa dela. No dia, um carro invadiu a contramão e acabou derrubando ela, a filha e a encomenda.
Os bolos são transportados equilibrados na cabeça da confeiteira por até 8 quilômetros. Ela garante já ter levado até três bolos por vez, alguns de três andares e batendo "até 25 quilos". Gorete também garante que os clientes não se incomodam, e que, na maioria das vezes, não cobra a entrega.

Sucesso nas redes sociais

Após o alcance dos vídeos de Gorete, que passou de 300 mil visualizações em apenas uma postagem, ela diz ter ganhado uma panela elétrica para fazer os recheios e uma bailarina - um suporte giratório que facilita o trabalho no momento de decorar bolos e tortas.
A primeira postagem mostrando o inusitado serviço de entrega da confeiteira tinha o objetivo de chamar a atenção de um perfil que realiza encontro de confeiteiros no Cariri. Ela conseguiu, participou do evento, mas foi ainda mais longe. Em poucos dias, a confeiteira viu o número de seguidores saltar de pouco mais de mil para mais de 35 mil.
Os comentários -bem como as críticas à prática- se multiplicaram. "Sucesso! Mas me tira uma dúvida. E a poeira, nunca teve um problema na aparência do bolo?", questionou uma seguidora. "Admirável, mas poderia aderir uma embalagem para cobrir o bolo, assim evita sujeira", sugeriu outra.
"Com o sucesso vem, sim, muitos comentários desagradáveis. Mas, graças a Deus, já sou vacinada contra isso. Tem muita fofoca, muitas pessoas que se incomodam com o crescimento da gente. Nos comentários maldosos, dou apenas um curtida, ou então nem vejo. Não absorvo. Tento absorver só as coisas boas"
Gorete Nogueira - Confeiteira
"Me preocupo com o risco de estragar o bolo por alguma poeira ou bicho, mas graças a Deus, os clientes nunca reclamaram e não se incomodam. E os que querem um bolo mais requintado, que não querem que leve assim, vêm buscar na minha casa de carro", explicou.

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