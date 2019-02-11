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São Paulo

Datena chora ao noticiar a morte do amigo Ricardo Boechat

Jornalista morreu após a queda de helicóptero em São Paulo

Publicado em 

11 fev 2019 às 16:38

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 16:38

O apresentador José Luiz Datena Crédito: Reprodução/Instagram @datenareal
O apresentador José Luiz Datena interrompeu o programa Os Donos da Bola, na programação da Band, na tarde desta segunda-feira (11), para informar a morte do amigo e companheiro de casa Ricardo Boechat, de 66 anos, vítima na queda de um helicóptero em São Paulo.
"Até os inimigos respeitavam Boechat. Porque era muito difícil contestá-lo. De uma maneira ou de outra, ele tinha uma virtude. Era verdadeiro de plantão, 24 horas por dia", disse Datena, visivelmente emocionado. "Tinha esse dom de voltar atrás."
Datena também lembrou histórias do amigo e da carreira profissional de Boechat, que é vencedor de três prêmios Esso. É também o maior ganhador do Prêmio Comunique-se.
A morte do jornalista também emocionou os apresentadores da bancada do Jornal Hoje (Globo), Dony De Nuccio e Sandra Annenberg. Os dois jornalistas ficaram com os olhos embargados ao anunciar a reportagem.
Boechat trabalhava atualmente no Grupo Bandeirantes de Comunicação, apresentando dois programas diários, A Notícia com Ricardo Boechat, um matinal na rádio BandNews FM, e o Jornal da Band à noite, na TV Bandeirantes. Ele tinha também uma coluna na revista semanal Istoé.
Mais cedo, o Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas tinham morrido após um helicóptero cair sobre um caminhão em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo. Eles seriam o piloto e o copiloto da aeronave, segundo as informações preliminares da corporação. A confirmação de que o jornalista era um dos ocupantes veio mais tarde.

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