Datafolha: Reprovação ao governo Bolsonaro cai de 53% para 46%

A reprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu de 53% para 46% entre dezembro e março. Por outro lado, o percentual de pessoas que veem o governo como ótimo ou bom saiu de 22% para 25%, enquanto a avaliação regular subiu de 24% para 28%. Os dados são da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 24.

Percentual de pessoas que veem o governo como ótimo ou bom saiu de 22% para 25% Crédito: Alan Santos

O levantamento atribui a melhora na percepção sobre o governo ao pacote anunciado por Bolsonaro na semana passada, que pode liberar até R$ 150 bilhões em recursos para trabalhadores e aposentados em ano eleitoral.

Entre as medidas, estão a liberação de saque de até R$ 1 mil das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 40 milhões de pessoas e antecipação do 13º dos aposentados para abril e maio.