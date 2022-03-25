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Em busca da reeleição

Datafolha: Reprovação ao governo Bolsonaro cai de 53% para 46%

Levantamento atribui a melhora na percepção sobre o governo ao pacote anunciado por Bolsonaro na semana passada

Publicado em 25 de Março de 2022 às 10:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2022 às 10:44
A reprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu de 53% para 46% entre dezembro e março. Por outro lado, o percentual de pessoas que veem o governo como ótimo ou bom saiu de 22% para 25%, enquanto a avaliação regular subiu de 24% para 28%. Os dados são da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 24.
Presidente Jair Bolsonaro
Percentual de pessoas que veem o governo como ótimo ou bom saiu de 22% para 25% Crédito: Alan Santos
O levantamento atribui a melhora na percepção sobre o governo ao pacote anunciado por Bolsonaro na semana passada, que pode liberar até R$ 150 bilhões em recursos para trabalhadores e aposentados em ano eleitoral.
Entre as medidas, estão a liberação de saque de até R$ 1 mil das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 40 milhões de pessoas e antecipação do 13º dos aposentados para abril e maio.
O Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 181 cidades brasileiras entre os dias 22 e 23 de março. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no protocolo 08967/2022.

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