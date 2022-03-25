Bolsonaro confessa que 'Wal do Açaí' nunca esteve em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confessou nesta quinta-feira que a ex-secretária parlamentar Walderice Santos da Conceição, conhecida como Wal do Açaí, nunca esteve em Brasília , apesar de ter sido registrada como funcionária de seu gabinete na Câmara dos Deputados.

Wal do Açaí, ex-assessora de Jair Bolsonaro. Crédito: Reprodução Facebook

"Não precisa interrogar a Wal não, e nem a mim. Eu estou confessando, ela nunca esteve em Brasília. Ela tomou posse por procuração", disse Bolsonaro na tradicional transmissão ao vivo nas redes sociais. "Eu fiz isso a vida toda. E a Wal ganhava o equivalente a R$ 1.500 por mês, já somado o auxílio- alimentação", acrescentou.

Na terça-feira, o Ministério Público Federal entrou com ação de improbidade administrativa contra o presidente e Wal por manutenção de funcionário fantasma, já que a ex-secretária ficou por 15 anos lotada no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro sem nunca ter pisado em Brasília, e ressarcimento de recursos públicos.