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Funcionária fantasma

Bolsonaro confessa que 'Wal do Açaí' nunca esteve em Brasília

Na última terça-feira, o Ministério Público Federal entrou com ação de improbidade administrativa contra presidente e Wal

Publicado em 25 de Março de 2022 às 07:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mar 2022 às 07:51
O presidente Jair Bolsonaro (PL) confessou nesta quinta-feira que a ex-secretária parlamentar Walderice Santos da Conceição, conhecida como Wal do Açaí, nunca esteve em Brasília, apesar de ter sido registrada como funcionária de seu gabinete na Câmara dos Deputados.
Wal do Açaí, ex-assessora de Jair Bolsonaro
Wal do Açaí, ex-assessora de Jair Bolsonaro. Crédito: Reprodução Facebook
"Não precisa interrogar a Wal não, e nem a mim. Eu estou confessando, ela nunca esteve em Brasília. Ela tomou posse por procuração", disse Bolsonaro na tradicional transmissão ao vivo nas redes sociais. "Eu fiz isso a vida toda. E a Wal ganhava o equivalente a R$ 1.500 por mês, já somado o auxílio- alimentação", acrescentou.
Na terça-feira, o Ministério Público Federal entrou com ação de improbidade administrativa contra o presidente e Wal por manutenção de funcionário fantasma, já que a ex-secretária ficou por 15 anos lotada no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro sem nunca ter pisado em Brasília, e ressarcimento de recursos públicos.
De acordo com o chefe do Executivo, a prática, no entanto, é comum. "Abre então processo em cima de toda a Câmara e todo o Senado", disparou o presidente contra o Ministério Público.

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