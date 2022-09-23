Datafolha: 1 a cada 5 eleitores de Ciro e Tebet admite voto útil em Lula

Assim, ele tem focado sua campanha na reta final justamente no voto útil dos candidatos empatados no terceiro lugar, a senadora sul-mato-grossense e o pedetista. Virando uma quantidade razoável desses votos, pode finalizar a campanha no dia 2.

Segundo o Datafolha, são justamente os eleitores desses dois candidatos os que mais admitem o voto útil — no cômputo geral, são 11% os que dizem ser possível fazer isso. Entre os eleitores de Ciro, são 21%; entre os de Tebet, 22%.