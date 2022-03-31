Daniel Silveira vai ao Planalto sem tornozeleira para cerimônia com Bolsonaro

Sem tornozeleira, o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) foi ao Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira (31) para participar da cerimônia da troca de ministros. Um grupo de auxiliares de primeiro escalão deixa o governo para disputar as eleições.
Silveira se entrincheirou na Câmara dos Deputados na quarta-feira (30) para descumprir decisão judicial que determinava que ele colocasse tornozeleira eletrônica. Depois, ao final da noite, disse que cumpriria a determinação para evitar o pagamento de multa diária de R$ 15 mil. Mas, ao ser questionado por jornalistas na manhã desta quinta se estaria com tornozeleira, e acenou que não com a cabeça.
O deputado chegou por volta das 8h20 ao Planalto. Depois foi questionado se havia ido falar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que não. Antes do evento de despedida dos ministros começar, ele desceu a rampa acompanhado do deputado Sanderson (PL-RS).
O chefe do Executivo ainda não comentou a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de que o parlamentar coloque a tornozeleira, nem o não cumprimento da decisão. Bolsonaro costuma criticar publicamente decisões de Moraes, em especial a respeito do aliado.