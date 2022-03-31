Daniel Silveira vai ao Planalto sem tornozeleira para cerimônia com Bolsonaro

Silveira se entrincheirou na Câmara dos Deputados na quarta-feira (30) para descumprir decisão judicial que determinava que ele colocasse tornozeleira eletrônica. Depois, ao final da noite, disse que cumpriria a determinação para evitar o pagamento de multa diária de R$ 15 mil. Mas, ao ser questionado por jornalistas na manhã desta quinta se estaria com tornozeleira, e acenou que não com a cabeça.