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Política

Daniel Silveira pede 'saidinha' de Páscoa a Alexandre de Moraes

Ex-deputado condenado a 8 anos e 9 meses de prisão cumpre pena no regime semiberto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 mar 2025 às 13:55

Publicado em 03 de Março de 2025 às 13:55

O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) pediu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para deixar temporariamente o regime semiaberto e passar a Páscoa com a família. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se autoriza ou não a "saidinha".
A defesa argumenta que ele já cumpriu mais de um sexto da pena — um dos requisitos previstos na Lei de Execuções Penais para a concessão do benefício. O outro é o bom comportamento, que segundo seus advogados ele também já comprovou ao se dedicar ao trabalho e a atividades acadêmicas.
O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).
Daniel Silveira (PTB-RJ) foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão Crédito: Evaristo Sa/AFP
"Durante o período de reclusão, o reeducando dedicou-se de maneira constante ao trabalho e aos estudos conforme se atesta no (e-doc 603/604), desenvolvendo atividades produtivas que contribuíram significativamente para a sua ressocialização", diz o pedido.
Daniel Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por defender pautas antidemocráticas, como a destituição de ministros do tribunal e a ditadura militar.
O ex-deputado chegou a ser colocado em liberdade condicional, mas voltou a ser preso na véspera do Natal por descumprir o horário de recolhimento domiciliar noturno (de 22h às 6h) estabelecido como contrapartida para a flexibilização do regime de prisão.

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