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Covid-19

Damares diz que isolamento pode aumentar violência doméstica e pede denúncias

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves ela pediu ajuda para divulgar o Ligue 180 e Disque 100

Publicado em 20 de Março de 2020 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 18:42
Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou nesta sexta-feira, 20, que o período de isolamento durante a pandemia do novo coronavírus pode aumentar a incidência de violência doméstica no Brasil. Nas redes sociais, ela pediu ajuda para divulgar o Ligue 180 (para violações contra mulheres) e o Disque 100 (para casos que envolvem crianças e idosos). Segundo a pasta comandada por Damares, 90% dos casos de violência ocorrem no local onde as vítimas moram.
"Preciso que todos vocês compartilhem o máximo possível o Ligue 180 (para violações contra mulheres) e o Disque 100 (no caso de agressões a crianças, idosos, etc). Nesse período em que teremos mais pessoas em casa há um risco maior. Me ajudem", escreveu Damares no Twitter.
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Em um comentário, na mesma publicação, uma mulher relatou um caso de violência cometido pelo pai do seu filho. "Mas como se faz se o pai de uma criança de 9 anos maltrata fisicamente e emocionalmente e se mora ao lado e ele tem 190 1,90m e pesa 150 k quilos e eu 57 quilos?", questionou a mulher. A ministra, então, recomendou que a vítima ligasse para a polícia e para o Disque 100. "As autoridades devem intervir", afirmou Damares.
Esta semana, a ONU Mulheres elaborou um documento sobre os possíveis impactos da crise gerada pelo covid-19 para as mulheres. Entre eles, está o aumento da violência de gênero. A entidade avalia que o impacto econômico da pandemia pode criar "barreiras adicionais" para deixar um parceiro violento.
"Em um contexto de emergência, aumentam os riscos de violência contra as mulheres e meninas, especialmente a violência doméstica, aumentam devido ao crescimento das tensões em casa e também o isolamento das mulheres. As sobreviventes da violência podem enfrentar obstáculos adicionais para fugir de situações violentas ou acessar ordens de proteção que salvam vidas e/ou serviços essenciais devido a fatores como restrições ao movimento de quarentena", considera a organização internacional
A ONU Mulheres recomenda, entre outras coisas, que o governo garanta a continuidade dos serviços essenciais para responder à violência contra mulheres, desenvolvendo novas modalidades de prestação de serviços no contexto atual. Além disso, a entidade defende que é necessário aumentar o apoio às organizações especializadas de mulheres para fornecer serviços de apoio nos níveis local e territorial.

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