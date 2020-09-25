AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Custo de retomar educação infantil pode chegar a R$ 6 bi
Abertura das escolas

Custo de retomar educação infantil pode chegar a R$ 6 bi

O valor corresponde a 15% de todos os gastos públicos com educação infantil - que atende crianças de 0 a 5 anos

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 11:02
Crianças colorindo desenhos na escola; crianças; lápis de cor; giz de cera
O país tem escolas fechadas desde março por causa da pandemia do coronavírus Crédito: Cindy Parks/Pixabay
O custo para o Brasil reabrir com segurança todas as suas escolas de educação infantil públicas (creches e pré-escolas) ainda este ano pode chegar a R$ 6 bilhões. O valor corresponde a 15% de todos os gastos públicos com educação infantil - que atende crianças de 0 a 5 anos. O país tem escolas fechadas desde março por causa da pandemia do coronavírus.
Dados das cidades de São Paulo, Manaus e Sobral foram usados no estudo. O cálculo, feito pela Fipe a pedido da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, inclui desde gastos com álcool em gel e sabonete até substituição de professores do grupo de risco e testagem dos alunos mensalmente. O estudo intitulado "Custo da Abertura de Creches e Pré-escolas Públicas no Contexto da Covid-19" será divulgado hoje em evento online. O Brasil tem 6,4 milhões de alunos nessa faixa etária, matriculados em 80 mil e creches e na pré escola. A estimativa de gastos dos pesquisadores corresponde a 60 dias letivos ainda em 2020. O valor gasto por aluno pode variar de R$ 859 a R$ 1.038 nesse período, conforme o modelo adotado para a volta às aulas, com mais ou menos tempo das crianças na escola. Para São Paulo, os gastos para equipar as escolas ficariam entre R$ 113 milhões e R$ 143 milhões.
O estudo analisou os valores de cada produto ou serviço necessários para a reabertura, como máscaras de tecido para crianças, EPIs para adultos, copos individuais, tinta para demarcação no chão, termômetros, limpeza e higienização de transporte escolar, entre outros. Entre os profissionais, os pesquisadores da Fipe calcularam a necessidade de aumento de 20% no número de professores e profissionais da limpeza.

Veja Também

Priorizar escolas não é abrir já, mas não dá para esperar controle total, diz Unicef

Nos primeiros meses da pandemia, o governo federal não apresentou nenhum programa para ajudar escolas com projetos de educação remota. Em agosto, com a previsão de volta às aulas, foram destinadas pela primeira vez verbas novas para a educação básica no combate à pandemia (R$ 454 milhões do Ministério da Saúde).
Outros R$ 525 milhões estão prometidos pelo Ministério da Educação (MEC) para este mês, mas apenas para ensino médio. "São custos altos, mas não inviabilizam a volta", diz o diretor de conhecimento aplicado da Fundação, Eduardo Marino. "Municípios que tiverem falta de recursos devem fazer voltar antes as crianças mais vulneráveis."
No documento, a fundação enumera os efeitos das escolas fechadas para crianças pequenas: desnutrição, obesidade, violência doméstica, riscos para saúde mental, entre outros. Como pontos negativos para a volta, o estudo cita o eventual aumento no número de contaminados, a baixa adesão de pais e a dificuldade de manter o isolamento com as crianças da educação infantil.

Veja Também

Escolas devem reabrir com termômetro, máscara e distanciamento, orienta Saúde

Bolsonaro diz que escolas não deveriam ter fechado na pandemia

Escolas só devem ficar fechadas se não houver outra alternativa, dizem entidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Show do intervalo da final da Copa tem Madonna com Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e homenagem a Pelé
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Canal de Camburi: veja como ficou o novo espaço de lazer em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados