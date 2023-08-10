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Cúpula da Amazônia: como 'palco' ambiental de Lula virou alvo de críticas de ambientalistas

Os países conseguiram certo consenso em alguns assuntos, mas não chegaram a acordos em torno de dois pontos considerados cruciais: uma meta comum de desmatamento zero para os países da Amazônia e o fim da exploração de petróleo na Amazônia.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

10 ago 2023 às 14:00

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 14:00

A Cúpula da Amazônia, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ao final na quarta-feira (9/8). Ela vinha sendo tratada como um palco para projetar ao mundo liderança do presidente brasileiro na área ambiental.
Apesar de o governo brasileiro ter conseguido reunir líderes dos oito países da região, o evento terminou sendo alvo de poucos elogios e muitas críticas de ambientalistas e movimentos sociais.
Os países conseguiram certo consenso em alguns assuntos, mas não chegaram a acordos em torno de dois pontos considerados cruciais: uma meta comum de desmatamento zero para os países da Amazônia e o fim da exploração de petróleo na Amazônia.
Neste vídeo, o correspondente da BBC News Brasil Leandro Prazeres, enviado a Belém para cobrir a cúpula, explica em três pontos como o evento criado para ampliar a influência de Lula na área ambiental acabou alvo de críticas de ambientalistas.

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