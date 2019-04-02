Cronograma do Enem será mantido mesmo com falência de gráfica, diz Inep

Candidatos aguardam abertura do portões Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Inep) informou nesta terça-feira (2), que apesar da falência da gráfica contratada para imprimir Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o cronograma do exame será mantido. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais () informou nesta terça-feira (2), que apesar da falência da gráfica contratada para imprimir Exame Nacional do Ensino Médio (), o cronograma do exame será mantido.

A instituição afirmou que as provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, seguindo o que foi publicado no edital.

"Em relação à falência da gráfica contratada para a diagramação e impressão dos cadernos de prova da edição deste ano do Enem, existem alternativas seguras sendo avaliadas", informou, em nota.

As inscrições para participar do exame vão ocorrer entre os dias 6 e 17 de maio. O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição para o Enem 2019 e para justificar ausência na edição anterior ficará aberto até 10 de abril.