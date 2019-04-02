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Educação

Cronograma do Enem será mantido mesmo com falência de gráfica, diz Inep

Provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de dezembro; instituto diz que alternativas seguras para impressão dos cadernos estão sendo avaliadas

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 14:43

Publicado em 

02 abr 2019 às 14:43
Candidatos aguardam abertura do portões Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) informou nesta terça-feira (2), que apesar da falência da gráfica contratada para imprimir Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o cronograma do exame será mantido.
A instituição afirmou que as provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, seguindo o que foi publicado no edital.
"Em relação à falência da gráfica contratada para a diagramação e impressão dos cadernos de prova da edição deste ano do Enem, existem alternativas seguras sendo avaliadas", informou, em nota.
As inscrições para participar do exame vão ocorrer entre os dias 6 e 17 de maio. O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição para o Enem 2019 e para justificar ausência na edição anterior ficará aberto até 10 de abril.
Nesta segunda-feira, 1º, a RR Donnelley, multinacional responsável pelo exame desde 2009, informou que “precisou encerrar suas operações no Brasil” por causa das “atuais condições de mercado”.

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