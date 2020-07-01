Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Cristo Redentor terá missa em homenagem às vítimas da Covid-19
Rio de Janeiro

Cristo Redentor terá missa em homenagem às vítimas da Covid-19

A partir das 19h, o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, fará a cerimônia religiosa, que terá transmissão pelo Youtube e pelo Facebook

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 17:31
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, é o símbolo da cidade do Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Cristo Redentor será cenário de uma missa em homenagem às vítimas da Covid-19 nesta quarta-feira, 1º de julho. A partir das 19h, o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, fará a cerimônia religiosa, que terá transmissão pelo Youtube e pelo Facebook.
A missa contará ainda com uma mensagem do Papa Francisco e com uma projeção especial no Cristo Redentor. A cantora Alcione fará uma apresentação no encerramento. A cerimônia está sendo organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pela Cáritas Brasileira. A intenção é homenagear as vítimas da pandemia e fazer um agradecimento especial aos profissionais da saúde.

Veja Também

Brasil  completa dez semanas de transmissão acelerada, mostram cálculos

Número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil passa de 60 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados