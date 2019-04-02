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Risco de despejo

Cristiane Machado diz ser ameaçada após denunciar ex-marido por agressão

Atriz afirma que é perseguida por familiares e corre o risco de ser despejada como retaliação

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 15:13

Publicado em 

02 abr 2019 às 15:13
A atriz Cristiane Machado, à direita, no casamento com Sergio Schiller Thompson-Flores Crédito: Reprodução
Três meses após mostrar vídeos em que sofria agressão do marido e ex-diplomata Sérgio Schiller, Cristiane Machado revelou na segunda-feira (1º), que continua recebendo ameaçadas mesmo com o homem preso.
Em entrevista ao programa Superpop, da RedeTV!, a atriz afirmou que corre o risco de ser despejada como vingança pela denúncia que fez. "Eu posso ficar na casa e tem uma multa se ele me perturbar. Mas recebo recados de terceiros para eu sair de lá. Tem familiares me seguindo, olheiros", revelou.
> Ex-diplomata que agrediu atriz se entrega e é levado para presídio
> Justiça mantém prisão preventiva de ex-diplomata acusado de agredir atriz
Cristiane conta que está sem recursos financeiros e sequer tem dinheiro para pagar uma escolta policial diante do risco que enfrenta. "O Sérgio ameaçou matar a mim e a meus pais com uma machadinha. Vivo com medo o tempo todo", desabafou.
A assessoria de imprensa da atriz informou, por meio de nota, que há uma decisão do Tribunal de Justiça, da lavra do Desembargador da 10ª Câmara Cível, que assegura a permanência da atriz na casa onde morava com o marido. Importante ressaltar, que a ex-mulher e vítima, até agora, não recebeu do agressor reparação moral e material, nem mesmo os alimentos legais, apesar de requeridos à justiça.
Também não foi oficializado o divórcio litigioso com seus direitos como mulher casada, no papel, e com direito como qualquer mulher, a partilha de bens, ainda mais se tratando de uma vítima de violência doméstica.

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