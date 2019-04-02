Cristiane Machado diz ser ameaçada após denunciar ex-marido por agressão

A atriz Cristiane Machado, à direita, no casamento com Sergio Schiller Thompson-Flores Crédito: Reprodução

Três meses após mostrar vídeos em que sofria agressão do marido e ex-diplomata Sérgio Schiller, Cristiane Machado revelou na segunda-feira (1º), que continua recebendo ameaçadas mesmo com o homem preso. , Cristiane Machado revelou na segunda-feira (1º), que continua recebendo ameaçadas mesmo com o homem preso.

Em entrevista ao programa Superpop, da RedeTV!, a atriz afirmou que corre o risco de ser despejada como vingança pela denúncia que fez. "Eu posso ficar na casa e tem uma multa se ele me perturbar. Mas recebo recados de terceiros para eu sair de lá. Tem familiares me seguindo, olheiros", revelou.

Cristiane conta que está sem recursos financeiros e sequer tem dinheiro para pagar uma escolta policial diante do risco que enfrenta. "O Sérgio ameaçou matar a mim e a meus pais com uma machadinha. Vivo com medo o tempo todo", desabafou.

A assessoria de imprensa da atriz informou, por meio de nota, que há uma decisão do Tribunal de Justiça, da lavra do Desembargador da 10ª Câmara Cível, que assegura a permanência da atriz na casa onde morava com o marido. Importante ressaltar, que a ex-mulher e vítima, até agora, não recebeu do agressor reparação moral e material, nem mesmo os alimentos legais, apesar de requeridos à justiça.