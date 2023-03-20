  • Início
  • Brasil
  • Criminosos tentam incendiar base da PM em ataques no RN
Onda de violência

Criminosos tentam incendiar base da PM em ataques no RN

Suspeitos jogaram um coquetel molotov na base da Polícia Militar, que estava com as portas e janelas manchadas; as chamas não se espalharam.

Publicado em 20 de Março de 2023 às 13:03

Agência FolhaPress

Criminosos tentaram incendiar base da PM em Natal Crédito: Reprodução/TV Globo
Criminosos tentaram incendiar uma base da Polícia Militar em Natal, no Rio Grande do Norte, na madrugada desta segunda (20). As informações são da GloboNews.
Os bandidos jogaram um coquetel molotov no local. A unidade, localizada no bairro Nilópolis, com as portas e janelas manchadas, mas as chamas não se espalharam.
Ministro anunciou R$ 100 milhões para o Rio Grande do Norte
Flávio Dino (Justiça) afirmou hoje que a quantia de R$ 100 milhões vai ser enviada para o governo estadual ao longo desta semana e da próxima.
O ministro viajou ontem ao estado e afirmou também que o governo federal vai financiar melhorias nos presídios do estado. Os recursos, segundo Dino, são do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional.
´´É um dinheiro novo, em acréscimo ao que já foi destinado." afirmou Dino
O estado vive uma onda de ataques criminosos a prédios públicos, privados, comércios, além da queima de veículos nas ruas, desde a última terça-feira (14).

