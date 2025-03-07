Criança entra em Porsche, engata ré e bate veículo em muro de condomínio

Veículo tem custo estimado de R$ 1 milhão. Carro de luxo pertence ao vizinho do menino e não tem seguro Crédito: Reprodução/X

O dono de um Porsche branco não acreditou quando viu seu automóvel com a traseira destruída após uma batida no muro de um condomínio em Itapema, Santa Catarina. Pior ainda foi descobrir que o causador do estrago era um menino, filho de um vizinho.

Imagens do circuito interno do local mostram a criança entrando no carro, que estava estacionado em uma das vagas da garagem. Ela engata a marcha à ré e colide violentamente com o muro. O esportivo, um modelo 911, é avaliado em cerca de R$ 1 milhão.

Segundo relatos dos moradores do condomínio, dois dias antes, o dono do veículo havia mostrado o carro à criança, permitindo que ela conhecesse o interior do automóvel e suas funcionalidades. No momento do acidente, o Porsche estava com a porta destravada, o que facilitou o acesso do menino.