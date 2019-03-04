Criança é vítima de incêndio após ser deixada sozinha em casa no RJ

Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Facebook

Os pais de um menino de 3 anos o trancaram em casa para brincar o carnaval, na região da Estrada dos Palmares, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Sozinha, em casa, a criança acabou com 90% do corpo queimado. A suspeita é que houve um curto circuito no ventilador do apartamento da família.

A criança deu entrada na madrugada desta segunda-feira (04) no Hospital Municipal Pedro II, na zona oeste da cidade, e encontra-se em estado grave. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, apresenta um quadro grave de saúde e está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

A Secretaria de Polícia Militar informou que os pais do menino foram presos em flagrante ao chegar a unidade hospital e posteriormente foram detidos e conduzidos para a 35ª DP (Campo Grande), onde estão presos e acusados de abandono de incapaz.

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Polícia Militar informou que policiais do 27ª BPM (Santa Cruz) foram acionados.