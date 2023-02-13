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Em São Paulo

Criança desaparece e homem morre levado por enxurrada

Buscas pela criança iniciaram na tarde deste domingo (12) e retomaram na manhã desta segunda-feira (13)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2023 às 10:42

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 10:42

Bombeiros durante buscas ao menino desaparecido
Bombeiros durante buscas ao menino desaparecido Crédito: Reprodução/TV Globo
A forte chuva que atingiu a cidade e o Estado de São Paulo neste domingo (12) matou um homem, e uma criança está desaparecida. Ambos foram arrastados por enxurradas.
O Corpo de Bombeiros procura desde domingo um menino de 10 anos que foi levado pela água na rua Leopoldo Delisle, em Guaianases, na zona leste, por volta das 17h35.
As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (13), tanto por água quanto nas margens do córrego.
Mesmo com a chuva e as condições de visibilidade ruins, as buscas duraram até a noite de domingo, quando foram suspensas.

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