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Crueldade

Criança de 9 anos mata 23 animais em hospital veterinário no Paraná

Imagens de câmera de segurança mostram que o menino pulou muro e atacou coelhos e porquinhos-da-índia em Nova Fátima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2024 às 09:11

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 09:11

Uma criança de nove anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais em Nova Fátima, no Paraná, no último domingo  (13), segundo a Polícia Civil do estado.
Imagens de câmeras de segurança flagraram o menino entrando no local pulando o muro com a ajuda de uma cadeira e caminhando no pátio acompanhado de um cachorro, ainda segundo as forças policiais. No local havia casinhas que abrigavam os bichos.
Criança foi flagrada por câmeras de segurança pulando muro de hospital veterinário
Criança foi flagrada por câmeras de segurança pulando muro de hospital veterinário Crédito: Reprodução
Os animais, 20 coelhos e três porquinhos-da-índia, foram mortos com chutes e arremessados contra uma parede.
A PM-PR (Polícia Militar do Paraná) foi acionada pela proprietária do hospital veterinário, que havia encontrado ao menos 15 coelhos mortos no local e outros animais com sinais de maus-tratos e soltos.

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O menino foi identificado nas filmagens pois estava no local no sábado (12), participando de uma festa de Dia das Crianças promovida pelo hospital veterinário. A Vila Pet, fazendinha do hospital destinada a animais de pequeno porte, havia sido inaugurada naquele dia.
O menino não teria histórico de comportamento violento registrado.
A Polícia Civil do Paraná foi até a casa da família e registrou boletim de ocorrência. Segundo a corporação, como uma criança de 9 anos é a autora, não há consequências criminais. O caso também é acompanhado pelo Conselho Tutelar do município. Procurado pela reportagem, o órgão ainda não deu retorno à reportagem.
De acordo com a Constituição Federal, menores de 18 anos que cometem um crime previsto no Código Penal brasileiro são inimputáveis penalmente.
Crianças com até 12 anos incompletos podem receber medidas protetivas e atendimento familiar e psicológico.
Já menores com idade superior a 12 anos, considerados adolescentes como previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), podem ser penalizadas com medidas socioeducativas.
Entretanto, não respondem criminalmente e sim por ato infracional, termo jurídico que define um ato análogo a um crime.

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