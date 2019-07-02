CPI sugere punição de ex-chefe da Vale

Fábio Schvartsman, presidente afastado da Vale Crédito: Divulgação

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga as causas do rompimento de uma barragem em O relatório dado Senado que investiga as causas do rompimento de uma barragem em Brumadinho (MG) vai sugerir o indiciamento de 14 pessoas, dentre elas o ex-presidente da Vale Fábio Schvartsman, da própria mineradora e da Tüv Süd, empresa alemã responsável por auditar a área. Vale e Schvartsman vão esperar o documento se tornar público para se pronunciar e os demais envolvidos não foram localizados pela reportagem.

Na tragédia de 25 de janeiro, 245 pessoas morreram e outras 25 continuam desaparecidas. No documento, ao qual o Estadão/Broadcast teve acesso e que deve ser lido na CPI nesta terça-feira, 2, o relator Carlos Viana (PSD-MG) pede que Schvartsman e outros 11 funcionários da Vale sejam indiciados por homicídio culposo e lesão corporal culposa, além de crimes ambientais.

Dois engenheiros da Tüv Süd que atestaram a segurança da barragem da Mina Córrego do Feijão, Makoto Namba e André Jum Yassuda, também podem responder pelos mesmos crimes. No caso das empresas, o pedido de indiciamento é apenas pelos crimes ambientais, o que inclui a destruição de flora de preservação permanente.

Viana pedirá que a comissão encaminhe ao Ministério Público de Minas Gerais os pedidos de indiciamento. A assessoria da Vale informou, por nota, que a empresa "vai aguardar o relatório ser comunicado oficialmente para se pronunciar". O advogado de Schvartsman, Pierpaolo Bottini, disse que não se manifestaria antes de ler o relatório. A reportagem não conseguiu contato com as assessorias da Tüv Süd e com os demais funcionários na noite desta segunda-feira, dia 1º.

No documento, Viana afirma que a CPI considerou todos os citados como coautores dos crimes, "numa cadeia causal normativa de imperícia, imprudência e negligência". Ele diz ainda que os envolvidos descumpriram o dever de vigilância e cuidado. "Assim, é autor todo aquele que, violando esse dever, dá causa ao resultado."

O relatório foi baseado em um conjunto de provas compartilhadas pelo Ministério Público de Minas e pelo MP Federal. O documento ainda será votado pelos membros da CPI.

Segundo Viana, as provas analisadas apontaram para uma linha de investigação que leva a quatro conclusões: 1) a barragem foi "construída e alteada com deficiências de projeto, de execução e de documentação, especialmente em relação ao seu sistema de drenagem"; 2) no intervalo de um ano antes da tragédia, foram detectados diversos sinais de que havia riscos sérios à estabilidade da barragem, que não foram "devidamente avaliados"; 3) os laudos de segurança emitidos por empresas de auditoria contrariaram "as recomendações do painel de especialistas e padrões internacionalmente aceitos; e 4) a gerência e a alta gestão da Vale estavam "cientes dos riscos da barragem B1 e das medidas que seriam necessárias para aumentar a sua segurança".