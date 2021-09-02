CPI ouve o ex-secretário de Saúde do DF Francisco Araújo Filho

Ex-secretário de Saúde do Distrito Federal Francisco Araújo Filho Crédito: Pedro França/Agência Senado

Após uma troca na agenda de depoentes, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid iniciou na tarde desta quinta-feira, 2, a oitiva do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal Francisco Araújo Filho.

Francisco foi preso em agosto de 2020 durante a Operação Falso Negativo. A investigação abarcou ilicitudes na aquisição de testes rápidos para detecção da Covid-19 para a rede pública de saúde local.

O depoente optou por não fazer o juramento de dizer a verdade ao responder todos os questionamentos dos senadores, e disse que vai seguir os limites do habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

Na bateria de perguntas iniciais do relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), Francisco declarou que foi convidado pelo próprio governador de Brasília, Ibaneis Rocha (MDB), para assumir o cargo de secretário de saúde, alegando ter sido indicado ao cargo de forma técnica.