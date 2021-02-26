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Pandemia de coronavírus

Covid-19: Rio se mantém em 'risco alto' e confirma 7 casos de novas cepas

Do total de sete casos confirmados até agora, seis são da variação P1 e um da B.1.1.7, de origem britânica. Três deles não tinham histórico recente de viagem

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 fev 2021 às 15:59
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu manter todo o município com classificação de "risco alto" para a Covid-19, apesar de três das 33 regiões administrativas da cidade terem apresentado melhoras nos índices. O motivo foi a confirmação de mais três casos da doença ocasionados pelas novas variantes do coronavírus. Com isso, já são sete casos confirmados na capital.
De acordo com a Prefeitura, os novos casos da variante P1 foram identificados em um homem de 54 anos, que residia no centro e morreu em um hospital da rede privada no dia 21, e em duas mulheres - uma moradora do Recreio dos Bandeirantes, de 71 anos, e outra do Parque Anchieta, de 21. Ambas estão curadas. Todos eles tinham históricos de viagens recentes, dois deles a Manaus e um a São Gabriel da Cachoeira, também no Estado do Amazonas.
Do total de sete casos confirmados até agora, seis são da variação P1 e um da B.1.1.7, de origem britânica. Três deles não tinham histórico recente de viagem, e por isso foram considerados casos de transmissão dentro do próprio Rio.
"Com a possibilidade dessas novas variantes, decidimos manter o risco alto, com restrições para toda a cidade. A gente não pode afrouxar, se tranquilizar neste momento", disse o prefeito Eduardo Paes (DEM). "A realidade que vemos no Brasil é muito complexa. A chance de (as variantes) chegar no Rio não é pequena, tem uma chance grande", completou.

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