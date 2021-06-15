Covid-19: Pfizer vai entregar 2,4 milhões de doses nesta semana

Conforme comunicado divulgado pelas empresas, a remessa será enviada em três lotes. Nesta terça chegam 530 mil doses. Outras 936 mil deverão chegar amanhã (16) e igual quantitativo na quinta-feira (17). Com as entregas dessa semana, o número de vacinas disponibilizadas pela farmacêutica chegará a 10,6 milhões.