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Ano Novo

Covid-19: eventos do réveillon ainda sem definição no estado do Rio

Decisão sobre réveillon depende da caracterização do comportamento da variante Ômicron, diz Secretaria estadual de Saúde. Capital mantém planejamento, mas não garante festa
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 dez 2021 às 14:39

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 14:39

Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro
Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro Crédito: Gabriel Monteiro/SECO
O secretário de estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe, afirmou nesta sexta-feira (3) que o momento agora é de cautela e que qualquer decisão sobre a realização de eventos de réveillon depende da caracterização do comportamento da variante Ômicron do novo coronavírus. Segundo o secretário, é preciso acompanhar a evolução epidemiológica diária no Brasil e em outras regiões do mundo.
Chieppe informou que a situação será avaliada nos próximos dias para, então, anunciar qual será a orientação da SES sobre as festas. “É importante ter cautela e avaliar o cenário epidemiológico dia a dia, tanto no Brasil como no resto do mundo.”
O secretário disse que, caracterizando-se o comportamento da variante Ômicron, será possível tomar a melhor decisão. “Por enquanto, as decisões relativas ao réveillon serão postergadas durante alguns dias para que se possa melhor avaliar o comportamento da nova variante e aí, sim, tomar uma decisão que una a necessidade econômica do estado com a saúde da população fluminense e das pessoas que estão vindo ou que virão para o réveillon aqui no estado", afirmou.
Chieppe destacou que o mundo está diante de uma nova variante do coronavírus, que teve registros na África e na Europa e já tem alguns poucos casos identificados no Brasil. Apesar disso, não se sabe ainda qual a característica da Ômicron em termos de agressividade. “Isto é, [qual o] risco de evolução para formas graves em pessoas infectadas; o risco de transmissão, o quanto ela é mais ou menos transmissível que outras cepas; e, principalmente, se ela consegue escapar, isto é, ficar imune à vacinação. Tudo indica que não. Tudo indica que a vacina é eficaz contra a nova variante.”

CAPITAL

No município do Rio de Janeiro, continua o planejamento para a realização da queima de fogos em Copacabana e no Aterro do Flamengo. O resultado das licitações com os nomes das empresas que serão responsáveis pelas balsas com os fogos que farão o espetáculo no Flamengo, foi publicado ontem (2) no Diário Oficial do Município. licitação para o serviço na Praia de Copacabana ainda não foi concluída.
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o fato de fazer planejamento não quer dizer que a queima de fogos vá ocorrer de qualquer maneira. “Nossos esforços se concentram em aplicar a segunda dose [de vacina] em quem está atrasado e o reforço em quem está apto e ainda não tomou. Garanto que o Rio está pronto para realizar os principais eventos de 2022, que são muito importantes para a nossa cultura, para a nossa economia e para a vida da nossa cidade.”
Paes enfatizou, porém, que ter planejamento para um evento não significa necessariamente que ele vá ser realizado. Afinal, é plenamente possível cancelar o que foi planejado, mas a gente está fazendo o dever de casa e na torcida, sim, para que o cenário favorável que se tem hoje se mantenha e seja até melhor nas próximas semanas e meses.”

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