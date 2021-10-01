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Vigilância Genômica

Covid-19: Delta responde por mais de 99% dos casos no estado do Rio

Em agosto, a Delta já predominava no estado do Rio e, segundo o 3° Informativo Vigilância Genômica da Covid-19, agora foi identificada em todos os municípios fluminenses
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 out 2021 às 19:01

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 19:01

O novo coronavírus causa da Covid-19
Os dados mostram que a Delta, surgida na Índia, foi inicialmente identificada em junho deste ano e em agosto passou ser a variante predominante. Crédito: Freepik
A variante Delta é responsável por 99,79% dos casos de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, diz o 3º Informativo Vigilância Genômica da Covid-19, que foi divulgado nesta sexta-feira (1°). A variante foi identificada em todos os municípios das nove regiões do estado.
Segundo o informativo, dentre as 468 amostras com data de coleta em setembro, apenas uma foi identificada como Gamma e quatro como as variantes B1.1.28 e B1.1.33, que não são classificadas como variantes de alerta, interesse ou preocupação.
Os dados mostram que a Delta, surgida na Índia, foi inicialmente identificada em junho deste ano e em agosto passou ser a variante predominante. Em junho, a presença da variante Gamma (P1) foi predominante em todo o estado. A partir de julho, a Delta já estava distribuída espacialmente na maior parte dos municípios.
A amostra Mu (B.1.621), originária da Colômbia, identificada em junho, não voltou ser confirmada até o momento.

IDENTIFICAÇÃO DE VARIANTES

Segundo a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o programa de vigilância genômica da covid-19 sequenciou 5.413 amostras de residentes do estado do Rio de Janeiro desde janeiro de 2021.
A pasta ressalta que o sequenciamento do novo coronavírus não é um exame de rotina, nem de diagnóstico. Ele é feito como vigilância genômica, para identificar modificações sofridas pelo vírus SARS-CoV-2 no estado e embasar políticas sanitárias. 

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