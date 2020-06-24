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Pandemia

Covid-19 continua a circular bastante em quase toda América, diz Opas

Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), destacou que quase a metade dos casos totais da doença no mundo estão em países das Américas

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 17:57
Coronavírus - Covid19
Estados Unidos e o Brasil no mundo superaram a marca de 1 milhão de casos da doença Crédito: PIRO4D/Pixabay
Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne afirmou nesta quarta, 24, que a covid-19 "continua a circular bastante" em quase todos os países da região. Durante entrevista coletiva, ela destacou que quase a metade dos casos totais da doença no mundo estão em países das Américas.
Etienne lembrou que apenas os Estados Unidos e o Brasil no mundo superaram a marca de 1 milhão de casos da doença, além de citar que na América Latina os casos já superaram 2 milhões.
Em sua declaração inicial na coletiva, a diretora da Opas admitiu que "não é fácil" a manutenção das medidas para conter o vírus, por questões sociais e econômicas. Etienne insistiu, porém, que a expectativa é de que ocorram mais surtos futuros da doença, por isso é necessário se ajustar à situação.
Etienne pediu ainda que os líderes da região superem divergências políticas e geográficas, para enfrentar a crise. Segundo ela, essas lideranças terão de tomar decisões com base em questões de saúde, sociais e econômicas. "É preciso haver estratégia orientada e sustentada contra a covid-19", afirmou.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
'Países que demoraram a adotar medidas registraram mais casos'
Diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa afirmou que os países que demoraram mais a adotar medidas de restrição à circulação de pessoas registraram mais casos da covid-19.
"As medidas de restrição de circulação devem ser adotadas no início da transmissão, exatamente para que tenham efeito e para que a transmissão não tenha tanta velocidade e produza muitos casos graves", afirmou a autoridade de saúde, durante entrevista coletiva.
"O que é necessário agora, onde a transmissão segue crescendo, é analisar as causas pelas quais as medidas de isolamento social não têm sido efetivas e o que se pode fazer para adotar medidas mais efetivas", defendeu Barbosa, ao falar sobre a disseminação na doença nas Américas.

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