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Homem foi preso

Corpos esquartejados são encontrados em cemitério clandestino de SC

A polícia foi até o local depois de receber uma denúncia de que duas mulheres, desaparecidas desde março, poderiam estar lá
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2023 às 06:13

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 06:13

Corpos humanos esquartejados e um cachorro decapitado foram encontrados no sábado (20) em um cemitério clandestino em Balneário Barra do Sul, no litoral norte de Santa Catarina.
A polícia foi até o local depois de receber uma denúncia de que duas mulheres, desaparecidas desde março, poderiam estar lá, informou, por nota, a Polícia Civil de Santa Catarina.
Cemitério clandestino foi encontrado na casa do suspeito
Cemitério clandestino foi encontrado na casa do suspeito Crédito: Polícia Civil/ Divulgação
A suspeita é de que os corpos encontrados sejam das mulheres desaparecidas. Em março, elas teriam ido ao local visitar um homem, o dono da casa onde os corpos foram encontrados.
Os corpos delas foram enterrados no quintal da casa do suspeito, que foi preso preventivamente. O cemitério ficava em uma construção atrás da casa dele.
A corporação não divulgou informações sobre a motivação dos crimes.
O suspeito nega participação nos crimes. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e por suspeita de cometer os dois homicídios.

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