Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Corpo de passista da Mangueira levado por enxurrada é achado no RJ
Após temporal

Corpo de passista da Mangueira levado por enxurrada é achado no RJ

Tancredo Augusto de Oliveira Silva, de 38 anos, foi encontrado neste domingo (2), no rio Joana, após ter sido arrastado durante tempestade

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 08:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 abr 2023 às 08:38
Passista estava desaparecido desde enxurrada ocorrida na quinta-feira
Passista estava desaparecido desde enxurrada ocorrida na quinta-feira Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O corpo de Tancredo Augusto de Oliveira Silva, de 38 anos, passista da Mangueira, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, neste domingo (2), no canal do Rio Joana, na altura da Rua São Cristóvão. Na última quinta-feira (30), Silva estava na rua com um amigo, no bairro do Maracanã, quando um temporal se abateu pesadamente sobre a região, na zona norte do Rio de Janeiro.
Ele foi subitamente arrastado pela enxurrada e caiu na galeria ao lado do Estádio Mário Filho.
O amigo de Tancredo foi resgatado por bombeiros e por policiais militares. O passista, contudo, foi puxado para o fundo da galeria e estava desaparecido desde então, até a manhã deste domingo. De acordo com o Bom Dia RJ, os dois viviam em situação de rua.
O desaparecimento de Tancredo mobilizou parentes, amigos e moradores da comunidade da Mangueira. Ele desfilava na escola, no carnaval, havia mais de dez anos.
Os bombeiros buscaram Silva nos rios e galerias pluviais e até na Baía de Guanabara. Após localizar o corpo, os bombeiros acionaram a Polícia Militar. Amigos do passista confirmaram a identidade do corpo no local. No Instituto Médico-Legal (IML), uma sobrinha da vítima formalizou a identificação.
Até o fim da tarde do domingo, não havia informações sobre o velório e o enterro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros chuva Rio de Janeiro Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados