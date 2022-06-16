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Tragédia

Corpo de modelo arrastado por onda é encontrado no Rio de Janeiro

O modelo estava sobre uma pedra pescando próximo ao mirante do Roncador, na praia de Grumari, quando foi arrastado por uma grande onda

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 13:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2022 às 13:40
O corpo do modelo Tunay Antunes, 30, foi encontrado por volta das 6h de desta quinta-feira (16) por guarda-vidas da região da Prainha, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava desaparecido desde terça (14).
O modelo estava sobre uma pedra pescando próximo ao mirante do Roncador, na praia de Grumari, vizinha à Prainha, quando foi arrastado por uma grande onda. Antunes estava com a namorada, Joci Selinke, 39, que conseguiu se salvar.
O modelo Tunay Antunes
O modelo Tunay Antunes Crédito: Instagram/@tunay_antunes
A mulher disse à reportagem que está "muita abalada e sem condições de falar [com a reportagem]". "Deus, nos dá força porque a minha acabou", postou nos stories do Instagram na manhã desta quinta-feira.
O Corpo de Bombeiros informou que fazia buscas na região desde que foi informado sobre o desaparecimento.
O casal veio de Santa Catarina e estava morando no Rio havia um ano.
Além de trabalhos como modelo, Tunay era formado em radiologia médica e era também bacharel em Educação Física. Nas redes sociais, ele compartilhava momentos de atividade física, prática de mergulho, corrida e o gosto por motociclismo. Nas imagens, ele aparece ainda tocando acordeom.
Na última segunda-feira (13), o mar revolto chegou a invadir o calçadão da orla do Leblon, na zona sul do Rio, e deixou um rastro de areia no local.
A Marinha emitiu um alerta de ressaca com possibilidade de ondas de 2,5 a 3 metros de altura para a orla do Rio de Janeiro entre domingo (12) e terça-feira (14).

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