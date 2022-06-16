Corpo de modelo arrastado por onda é encontrado no Rio de Janeiro

O corpo do modelo Tunay Antunes, 30, foi encontrado por volta das 6h de desta quinta-feira (16) por guarda-vidas da região da Prainha, na zona oeste do Rio de Janeiro . Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava desaparecido desde terça (14).

O modelo estava sobre uma pedra pescando próximo ao mirante do Roncador, na praia de Grumari, vizinha à Prainha, quando foi arrastado por uma grande onda. Antunes estava com a namorada, Joci Selinke, 39, que conseguiu se salvar.

O modelo Tunay Antunes Crédito: Instagram/@tunay_antunes

A mulher disse à reportagem que está "muita abalada e sem condições de falar [com a reportagem]". "Deus, nos dá força porque a minha acabou", postou nos stories do Instagram na manhã desta quinta-feira.

O Corpo de Bombeiros informou que fazia buscas na região desde que foi informado sobre o desaparecimento.

O casal veio de Santa Catarina e estava morando no Rio havia um ano.

Além de trabalhos como modelo, Tunay era formado em radiologia médica e era também bacharel em Educação Física. Nas redes sociais, ele compartilhava momentos de atividade física, prática de mergulho, corrida e o gosto por motociclismo. Nas imagens, ele aparece ainda tocando acordeom.

Na última segunda-feira (13), o mar revolto chegou a invadir o calçadão da orla do Leblon, na zona sul do Rio, e deixou um rastro de areia no local.