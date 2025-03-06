Corpo de garota de 17 anos sumida há uma semana é encontrado

Vitória Regina de Souza foi encontrada com marcas de violência e em avançado estado de decomposição, em Cajamar (SP) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia encontrou em uma zona de mata, nesta quarta-feira, 5, o corpo da adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, moradora de Cajamar, na Grande São Paulo. Ela estava desaparecida há uma semana. As buscas inicialmente concentradas na região onde a jovem foi vista pela última vez foram ampliadas e mobilizaram mais de 100 agentes.

Vitória desapareceu depois de deixar o trabalho, no restaurante de um shopping, em Cajamar, na noite do dia 26 de fevereiro. Imagens de câmeras mostram a adolescente caminhando pela rua até o ponto de ônibus. Nesse local, ela conversa com uma amiga. Segundo testemunhas, Vitória Regina de Sousa foi seguida por um carro com quatro rapazes após descer do ônibus.