Coronavac é segura e oferece resposta imune em 97% dos casos, diz Lancet

A CoronaVac, vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é segura e oferece resposta imune dentro de 28 dias em 97% dos casos. É o que aponta estudo publicado nesta terça-feira (17), pela revista científica britânica Lancet.
Os estudos da CoronaVac envolvem 13 mil voluntários no Brasil. Caso seja comprovada a segurança e a eficácia do imunizante, o Butantan pedirá à Anvisa o registro do vacina - condição fundamental para eventual compra por parte do governo federal, como frequentemente diz o presidente Jair Bolsonaro.
O líder do Planalto e o governador do Estado, João Doria (PSDB), vivem uma guerra de braço política em torno da vacinação contra o novo coronavírus.
De acordo com o Instituto, as primeiras doses devem chegar em São Paulo ainda nesta semana.