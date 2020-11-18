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Vacina contra a Covid-19

Coronavac é segura e oferece resposta imune em 97% dos casos, diz Lancet

Os estudos da CoronaVac envolvem 13 mil voluntários no Brasil. Caso seja comprovada a segurança e a eficácia do imunizante, o Butantan pedirá à Anvisa o registro do vacina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 08:48

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 08:48

Estudo aponta que a vacina Coronavac é segura e oferece resposta imune em 97% dos casos
Estudo aponta que a vacina Coronavac é segura e oferece resposta imune em 97% dos casos Crédito: Frederico Brasil/Futura Press/Folhapress
A CoronaVac, vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é segura e oferece resposta imune dentro de 28 dias em 97% dos casos. É o que aponta estudo publicado nesta terça-feira (17), pela revista científica britânica Lancet.
Os estudos da CoronaVac envolvem 13 mil voluntários no Brasil. Caso seja comprovada a segurança e a eficácia do imunizante, o Butantan pedirá à Anvisa o registro do vacina - condição fundamental para eventual compra por parte do governo federal, como frequentemente diz o presidente Jair Bolsonaro.
O líder do Planalto e o governador do Estado, João Doria (PSDB), vivem uma guerra de braço política em torno da vacinação contra o novo coronavírus.
De acordo com o Instituto, as primeiras doses devem chegar em São Paulo ainda nesta semana.

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