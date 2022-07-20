Convenção para confirmar Tebet candidata do MDB pode parar na Justiça

Fabio Zanini

SÃO PAULO, SP - Após anos de relativa pacificação, o MDB pode retomar a rotina de disputas. A ala que defende o adiamento da convenção virtual que escolheria Simone Tebet candidata a presidente em 27 de julho cogita entrar na Justiça com o argumento de que o encontro tem de ser presencial.

"O MDB tem 50 anos de história. Tem base, militância, já teve convenções enormes", diz o ex-ministro Moreira Franco. O pedido de adiamento, defendido inclusive por Michel Temer, foi negado por Baleia Rossi, atual presidente nacional da legenda.

A pré-candidata Simone Tebet em entrevista nesta quarta-feira (25) Crédito: Fátima Meira/Futura Press/Folhapress

Por trás da guerra de datas há um movimento que ameaça a candidatura de Tebet, que não decola nas pesquisas.