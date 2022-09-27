Conta pessoal de Bolsonaro bancou transações sob suspeita da PF, diz Presidência

FABIO SERAPIÃO E CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA - A assessoria da Presidência da República afirmou que as transações consideradas suspeitas pela Polícia Federal não têm origem em dinheiro público e que saques foram feitos, em vez de transferências bancárias, por questão de segurança.

"Todos os recursos não têm origem no suprimento de fundos [cartão corporativo]. O presidente nunca sacou um só centavo desse cartão corporativo pessoal. O mesmo está zerado desde janeiro de 2019", afirmou a assessoria. "Os saques foram feitos na conta do presidente", acrescentou.

Palácio do Planalto: Presidência afirma que, por motivo de segurança, não havia transferência de conta a conta Crédito: Eduardo Coutinho

As movimentações estão sendo analisadas no âmbito de um inquérito policial, mas ainda não há acusação ou mesmo confirmação das suspeitas levantadas pela PF.

Conversas por escrito, áudios e fotos trocadas pelo tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid com outros funcionários da Presidência sugerem a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro.

O material analisado pela PF indica que as movimentações financeiras se destinavam a pagar contas pessoais da família presidencial e também de pessoas próximas da primeira-dama, Michelle Bolsonaro

A assessoria afirmou que Cid fez saques da conta pessoal de Bolsonaro e repassou para uma tia de Michelle — que eventualmente trabalha como babá da filha de Bolsonaro, Laura —, além do custeio de outras despesas presidenciais, por motivo de segurança, para não expor a conta pessoal do presidente.

"O dinheiro é sacado da conta dele e o depósito é feito na conta da tia (que atua como babá). Por motivo de segurança, não havia transferência de conta a conta. Sacava o dinheiro para a conta dele não ficar exposta com o nome dele no extrato de outra pessoa", afirmou a Presidência.

Essa é a mesma justificativa para outras despesas. "Todos esses gastos são pessoais e diários da Michelle. Cabeleireiro, manicure, uma compra no site de roupa e outras coisas. A opção foi não colocar a conta do presidente no extrato da manicure, da fisioterapeuta ou outros gastos diários de uma família com 5 pessoas", afirma a assessoria.

Com base nesses indicativos coletados pela polícia, o ministro Alexandre de Moraes , do STF , autorizou nas últimas semanas a quebra de sigilo bancário de Cid, atendendo a um pedido da PF, que busca descobrir a origem do dinheiro e se há uso de verba pública.

Entre as despesas pagas pelo ajudante de ordem estão os gastos com a babá, no valor mensal de R$ 2.840.