Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Cônsul da Alemanha no Rio é preso por suspeita de matar marido
Prisão em flagrante

Cônsul da Alemanha no Rio é preso por suspeita de matar marido

Uwe Hahn foi preso em flagrante por suspeita de matar seu marido, o belga Walter Henri Maximilien Biot, de 52 anos, encontrado morto na cobertura onde morava
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 ago 2022 às 09:41

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 09:41

Cônsul da Alemanha Uwe Hahn foi preso neste sábado (6) em flagrante no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução rede social
O cônsul da Alemanha na cidade do Rio de Janeiro, Uwe Hahn, foi preso ontem (6) em flagrante por suspeita de matar seu marido, o belga Walter Henri Maximilien Biot, de 52 anos. Biot foi encontrado morto na cobertura onde morava, em Ipanema, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.
A Polícia Militar foi acionada inicialmente para verificar uma ocorrência de morte por “mal súbito” no local. Posteriormente, no entanto, peritos constataram a existência de lesões pelo corpo de Biot, por isso, um inquérito foi aberto pela Delegacia do Leblon (14ª DP).
Segundo a Polícia Civil, em depoimento Uwe Hahn negou que tenha matado o marido e manteve a versão da morte por mal súbito.

Veja Também

Lula registra candidatura à Presidência da República no TSE

Medo de dirigir depois de tirar a CNH? Tiktokers prometem ajuda no volante

Criador de 'Sandman' agradece aos fãs do Brasil após estreia de série na Netflix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Polícia Civil Rio de Janeiro alemanha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gatos gostam de ser levados para passear ou isso é apenas um capricho dos tutores?
Imagem de destaque
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa
Imagem de destaque
'Estamos nos tornando indiferentes à violência', alerta Papa Leão XIV na Páscoa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados