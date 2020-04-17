Congresso homenageará vítimas do Holocausto com projeção em prédios

Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O Congresso Nacional ganha novas cores nesta segunda-feira, 20. Durante o Dia do Holocausto - data que lembra as vítimas do genocídio nazista na tradição judaica - entre as 19h30 e 20h30, o Palácio Nereu Ramos, onde funciona o Parlamento brasileiro, será iluminado com as mensagens: "Holocausto nunca mais" e "Solidariedade Salva Vidas".

O ato é uma ação da Confederação Israelita do Brasil (Conib) e conta com o apoio do Senado, que é presidido por Davi Alcolumbre (DEM-AP) -o primeiro judeu a assumir a liderança da Casa. Segundo comunicado da confederação, "neste momento em que a humanidade está vivendo a pandemia do coronavírus, a mensagem de solidariedade também será destacada".

De acordo com o presidente da Conib, Fernando Lottenberg, "o Holocausto foi um acontecimento terrível e único na história da humanidade. A memória do extermínio de 6 milhões de judeus é fundamental não só para dignificar as vítimas do nazismo, mas também para alertar a todos contra a intolerância".