Confira os destaques do primeiro dia de desfiles do Carnaval do Rio

O desfile da Viradouro encanta no domingo da Sapucaí Crédito: Twitter

O primeiro dia de carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro contou com desfiles da Mangueira, Grande Rio, Viradouro, Estácio de Sá, Paraíso do Tuiuti, Portela e União da Ilha, que se lançaram à avenida da Marquês de Sapucaí neste domingo (23).

Nesta segunda-feira (24), outras seis agremiações deverão desfilar: São Clemente, Vila Isabel, Salgueiro, Unidos da Tijuca, Mocidade e Beija-Flor.

MANGUEIRA

O samba-enredo da Mangueira retratou Jesus Cristo com o título A verdade vos fará livre. A proposta foi uma nova interpretação da vida do messias, com uma abordagem de um homem nascido em uma comunidade. O desfile contou com uma estátua gigante mostrando Jesus negro crucificado e referências indígenas, mulheres e personagens LGBT.

O desfile contou com uma estátua gigante mostrando Jesus negro crucificado, em referências a indígenas, mulheres e personagens LGBT Crédito: Twitter

Conforme divulgado pela Agência Estado, 31 anos depois de o Jesus censurado da Beija-Flor ter ido à Sapucaí coberto por um saco preto, a Mangueira teve a oportunidade de exibir, sem censura, o seu Jesus. E o fez de diversas formas: na Verde e Rosa, Jesus foi negro, mulher e, antes de tudo, humano. Imagens de Jesus crucificado também se destacaram na narrativa.

GRANDE RIO

A Grande-Rio retratou um pai de santo, com o samba-enredo intitulado de Tata Londirá, o canto do caboclo no quilombo de Caxias. Como rainha de bateria, a escola contou com a atriz Paolla Oliveira, fantasiada de Cleópatra. A agremiação enfrentou problemas com dois carros, o que pode influenciar na pontuação total.

Paolla Oliveira é rainha da Grande Rio em 2020 Crédito: Twitter

De acordo com a Agência Estado, o verso "Eu respeito o seu amém / Você respeita o meu axé" foi o mantra da escola, mas não evitou um erro básico: o carro abre-alas era acoplado (dois carros interligados) e não conseguiu fazer a curva necessária para sair da avenida Presidente Vargas, onde fica a concentração, e entrar na pista do sambódromo, na rua Marquês de Sapucaí. Isso só foi constatado quando a escola já iniciava o desfile, e foi preciso desacoplar os carros para que ingressassem na pista. Isso causou vários minutos de demora e a escola passou a correr, o que deve fazê-la perder pontos em evolução. A Grande Rio conseguiu desfilar dentro do tempo previsto, que é de 70 minutos (cumpriu o percurso em 68 minutos), mas deve ter sua avaliação comprometida.

VIRADOURO

Viradouro de alma lavada exaltou as mulheres negras de Salvador, homenageando as Ganhadeiras de Itapuã, um grupo musical que surgiu com os cantos das lavadeiras do litoral da Bahia. Como ponto alto, a atleta de nado sincronizado Anna Giulia, vestida de sereia, mergulhava por até um minuto em um aquário.

Segundo informações da Agência Estado, de refrão chiclete, o samba era entoado à capela em dois trechos e conquistou a plateia. As alegorias e fantasias eram muito luxuosas e caprichadas.

UNIÃO DA ILHA

Com Gracyanne Barbosa de rainha, a União da Ilha do Governador retratou a vida das comunidades do Rio de Janeiro, incluindo sinais como armas, ônibus lotados e o desemprego. O terceiro carro alegórico enfrentou problemas de percurso e acabou resultando em atraso de um minuto. A escola desfilou então em 71 minutos e será punida com a perda de 1 décimo, na apuração.

"O morro vem pro asfalto e dessa vez esquece a tristeza agora", entoou a União da Ilha Crédito: Twitter

PARAÍSO DO TUIUTI

A escola relatou a história de Dom Sebastião, um rei português que desapareceu no século 16, e a história do santo padroeiro do Rio, São Sebastião. Com o trecho No morro do Tuiuti, no alto do terreirão, o cortejo vai subir, pra saudar Sebastião, a comissão de frente imaginou um encontro do santo com o monarca.

São Sebastião na Sapucaí Crédito: Twitter

ESTÁCIO DE SÁ

A escola, que voltou ao Grupo Especial após quatro anos, teve alas e carros sobre corpos celestes e criticou o processo de extração de riquezas como pedras preciosas e minerais.

O leão da Estácio de Sá Crédito: Twitter

PORTELA

A agremiação que mais venceu o carnaval carioca buscou a 23ª vitória tratando dos tupinambás e o paraíso encontrado no Rio antes da colonização. A proposta, de acordo com o site da escola buscava falar de um Rio de Janeiro que teve que acabar para que outro pudesse surgir.