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Projeto Comprova

Comprova lança pacote de recursos para jornalistas em apoio à cobertura das eleições municipais

Uma caixa de ferramentas para investigação de conteúdos digitais, um guia básico de Inteligência Artificial para jornalistas e um programa de mentorias gratuito para orientar jornalistas locais para iniciar ou avançar em verificação de conteúdos de desinformação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2024 às 18:36

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 18:36

Comprova lança pacote de recursos para jornalistas Crédito: Projeto Comprova
A partir desta quinta-feira, 5 de setembro, profissionais de qualquer veículo noticioso brasileiro que acessarem o chatbot do Comprova no WhatsApp terão acesso a três recursos criados para apoiar a investigação de conteúdos suspeitos relacionados às eleições municipais.
O primeiro recurso é uma caixa de ferramentas com dezenas de aplicações digitais disponíveis na web e que podem ser usadas para verificações de conteúdos de texto, áudio e imagens, busca, monitoramento de redes sociais, documentação, geolocalização e rastreamento. A maioria delas é de uso gratuito.
O segundo é o manual “Inteligência Artificial: o básico para jornalistas”, um guia que mostra o potencial de IA, principalmente a generativa para o jornalismo e para a produção de conteúdos de desinformação e deepfakes, as ferramentas disponíveis para produção e para detecção de uso de IA na criação, e a legislação do TSE para a IA nas eleições de 2024.
Por fim, jornalistas que necessitarem de orientações para iniciar ou avançar em uma investigação de um conteúdo suspeito ou sabidamente falso sobre a eleição em sua cidade poderão agendar uma sessão de mentoria gratuita com um profissional experiente do Comprova. Cada sessão terá duração de até 20 minutos e o projeto prevê oferecer até 500 sessões de mentoria para jornalistas de veículos que não fazem parte do Comprova.
O Comprova é liderado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e financiado pela Google News Initiative. Em 2024, o Comprova também recebeu recursos de Meta e WhatsApp.
“O Comprova já é a maior coalizão do mundo no combate à desinformação, mas com a iniciativa do pacote de recursos, chegaremos a mais jornalistas e veículos de comunicação, com capilaridade e uma presença efetiva na cobertura das eleições em muitos mais municípios, prestando um serviço para o voto bem informado e para a população”, comenta Katia Brembatti, presidente da Abraji.
Como apoio ao trabalho jornalístico no período eleitoral, a Central de cursos da Abraji também mantém acessíveis os conteúdos do curso online “Verificação e checagem de fatos nas eleições municipais — ênfase em Inteligência Artificial”, um programa de capacitação em checagem realizado em maio de 2024 com apoio da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos no Brasil.
A Abraji também apoia a reedição do Manual de jornalismo local lançado pelo Projor, uma extensa biblioteca de conteúdos de apoio ao jornalismo local nas eleições, desde uso de dados municipais, legislação e até sugestões de perguntas para serem feitas aos candidatos.
A Abraji é uma organização sem fins lucrativos que há duas décadas se dedica ao aprimoramento profissional dos jornalistas e à difusão dos conceitos e técnicas da reportagem investigativa.

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