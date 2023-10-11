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Após enchentes

Comportas de barragens em SC são abertas após apelo de prefeito

O prefeito teme o acúmulo de água no reservatório e defende fluidez por etapas. As comportas de três barragens começaram a ser fechadas  em razão das chuvas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2023 às 16:20

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 16:20

Comporta de barragem no Alto Vale do Itajaí que terá abertura gradativa após decisão do governo
Comporta de barragem no Alto Vale do Itajaí que terá abertura gradativa após decisão do governo Crédito: Defesa Civil Santa Catarina
A prefeitura de Paió, uma das cidades de Santa Catarina mais afetadas pelas enchentes dos últimos dias no estado, pede que o governo reveja a decisão de fechar as comportas de barragens na tentativa de minimizar os efeitos das cheias dos rios para algumas cidades.
Vídeo divulgado em redes sociais na noite de terça-feira (10) mostra trecho do telefonema do prefeito de Taió, Alexandre Purnhagen (MDB), ao coordenador de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil estadual, Frederico Rudorff, no qual o mandatário da cidade apela para que as comportas da barragem de Taió sejam gradualmente abertas. "Estamos no limite", disse o político.
O prefeito teme o acúmulo de água no reservatório e defende fluidez por etapas. Comportas de três barragens no estado - Taió, Ituporanga e Barragem Norte- começaram a ser fechadas no último final de semana, em razão da intensidade das chuvas. "O povo aqui está no limite. Precisamos esvaziar a barragem. Blumenau não precisa ficar com sapatinho seco. A gente está com a água na cabeça. Vai dar tragédia. Vai morrer gente por causa de festa", disse o prefeito ao representante da Defesa Civil.
O prefeito se refere à 38ª Oktoberfest, que acontece em Blumenau, banhada pelo rio Itajaí-Açu, que sobe menos dentro da cidade a partir do fechamento das barragens."Taió também faz parte do estado. Abre as comportas e experimenta. Vamos elevar até 12,40 metros. Depois fecha. Soltar e frear", pediu o prefeito. No telefonema, Rudorff demonstra preocupação com a cheia em Taió.
Mas, na manhã desta quarta (11), o governador Jorginho Mello (PL) disse que já determinou a reabertura gradual em Taió, atendendo ao apelo do prefeito. Cinco comportas foram abertas e duas seguem fechadas. Por volta das 11h desta quarta, a prefeitura indicava 10,25 metros na medição do rio no Centro.
Segundo o governo catarinense, também haverá a abertura gradativa e controlada das comportas da barragem de Ituporanga. "Essa medida é necessária para que a água represada na estrutura possa dar vazão e aumentar o espaço das barragens para receber novos volumes de chuva. Esse trabalho de abertura das comportas já está em operação", disse a Defesa Civil do estado, em nota.
O governo segue com os planos de manter as duas comportas fechadas na Barragem Norte, de José Boiteux, localizada dentro da Terra Indígena Laklãnõ Xokleng. Com o fechamento, ao menos parte da área indígena deve ser inundada. A Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e Ministério dos Povos Indígenas dizem que estão atuando para garantir assistência à população afetada.
Para a Defesa Civil, a operação de fechamento das barragens conseguiu amenizar os impactos das fortes chuvas, especialmente no Alto e Médio Vale do Itajaí. "Apesar dos estragos provocados pelo grande volume de água, eles poderiam ter sido ainda maiores se não fossem as operações de fechamento das comportas", avalia a Defesa Civil, em nota.

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