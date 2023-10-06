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Temporal

Chuva intensa causa estragos em 67 cidades de Santa Catarina

Os municípios mais prejudicados estão localizados nas regiões do vale do Itajaí, Planalto Norte, Oeste e em áreas de divisa com o Rio Grande do Sul
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 out 2023 às 17:29

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 17:29

67 cidades registram ocorrências relacionadas à chuva intensa que atinge Santa Catarina desde terça-feira (3)
67 cidades registram ocorrências relacionadas à chuva intensa que atinge Santa Catarina desde a última terça-feira (3) Crédito: CBMSC/ Prefeitura de Canoinhas/ Divulgação
Em Santa Catarina, 67 cidades registram ocorrências relacionadas à chuva intensa que atinge o estado desde terça-feira (3), segundo levantamento da Defesa Civil estadual. Além disso, até a manhã desta sexta (6), 21 municípios já tinham emitido o pedido de decreto de situação de emergência.
Os municípios mais prejudicados estão localizados nas regiões do vale do Itajaí, Planalto Norte, Oeste e em áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. As principais ocorrências são alagamentos, deslizamentos e estragos causados por granizo. No final da tarde de quarta (4), no município de Rio do Oeste, um homem se afogou ao tentar atravessar de bicicleta uma via alagada em meio a lavouras de arroz.
Em nota conjunta, o Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia) e a Defesa Civil estadual alertam para uma intensificação da chuva até domingo (8). A partir da tarde desta sexta, há condição para temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e granizo em todas as regiões de Santa Catarina.
A chuva só deve diminuir a partir de segunda (9). Em Blumenau, a preocupação é com a cheia do rio Itajaí-Açu. A prefeitura já suspendeu a 38ª Oktoberfest, a partir desta sexta até terça (10). A prefeitura também suspendeu as provas de dois concursos públicos do município, que seriam aplicadas no domingo (8).
O estado vizinho também sofre com as chuvas intensas. No Paraná, os temporais que atingem o estado desde a madrugada de quarta (4) já afetaram mais de 6.000 pessoas em 22 municípios, de acordo com o relatório divulgado pela Defesa Civil na tarde de quinta (5). A situação é pior nas cidades de São Jorge do Oeste, Cascavel e Mangueirinha, na região oeste do estado.
Ao todo, 1.047 casas foram danificadas de alguma forma por vendavais, chuvas de granizo, enxurradas, alagamentos ou deslizamentos. A intensidade das chuvas também provocou estragos em postes e quedas de árvores sobre a rede elétrica. Ao todo, a Copel (Companhia Paranaense de Energia) já registrou 144 postes danificados que precisarão ser substituídos.

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