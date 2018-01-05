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Motim

Complexo penitenciário de Goiás registra nova rebelião

Polícia Militar de Goiás deslocou viaturas para o local

Publicado em 

05 jan 2018 às 01:07

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 01:07

Segundo o governo de Goiás, houve uma tentativa de invasão de presos da ala C nas alas A, B e D do estabelecimento penal, mas a confusão foi controlada sem mortos nem feridos Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo A GAZETA
Uma nova rebelião foi registrada no início da noite desta quinta-feira (04) na Colônia Agroindustrial do Complexo Penal de Aparecida de Goiânia, em Goiás, o mesmo presídio de regime semiaberto onde nove detentos morreram no primeiro dia deste ano.
Segundo o governo de Goiás, houve uma tentativa de invasão de presos da ala C nas alas A, B e D do estabelecimento penal, mas a confusão foi controlada sem mortos nem feridos. Um detento fugiu.
Houve, ainda segundo a nota oficial, tentativa de explosão de uma granada e troca de tiros. O comunicado não explica, no entanto, de onde partiram os disparos, as circunstâncias da granada identificada e nem se os policiais destacados para conter o motim chegaram a entrar no presídio.
O governo afirmou que a Polícia Civil está com investigações em estágio avançado sobre os tumultos e mortes no presídio nos últimos dias e destacou o serviço de inteligência e a ação dos policiais para conter a última rebelião rapidamente, embora nove tenham morrido no mesmo local há poucos dias.
Também nesta quinta-feira, os governadores de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e Maranhão divulgaram um manifesto para demonstrar preocupação sobre o agravamento da crise da segurança pública no país, particularmente no sistema penitenciário, e pedir providências "urgentes" do governo federal.
No manifesto, eles fazem cinco propostas para tentar combater o problema, entre eles a criação de um funco nacional de segurança pública e a construção de novos estabelecimentos penais federais.

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