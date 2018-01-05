Complexo penitenciário de Goiás registra nova rebelião

Segundo o governo de Goiás, houve uma tentativa de invasão de presos da ala C nas alas A, B e D do estabelecimento penal, mas a confusão foi controlada sem mortos nem feridos Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo A GAZETA

Uma nova rebelião foi registrada no início da noite desta quinta-feira (04) na Colônia Agroindustrial do Complexo Penal de Aparecida de Goiânia, em Goiás, o mesmo presídio de regime semiaberto onde nove detentos morreram no primeiro dia deste ano.

Segundo o governo de Goiás, houve uma tentativa de invasão de presos da ala C nas alas A, B e D do estabelecimento penal, mas a confusão foi controlada sem mortos nem feridos. Um detento fugiu.

Houve, ainda segundo a nota oficial, tentativa de explosão de uma granada e troca de tiros. O comunicado não explica, no entanto, de onde partiram os disparos, as circunstâncias da granada identificada e nem se os policiais destacados para conter o motim chegaram a entrar no presídio.

O governo afirmou que a Polícia Civil está com investigações em estágio avançado sobre os tumultos e mortes no presídio nos últimos dias e destacou o serviço de inteligência e a ação dos policiais para conter a última rebelião rapidamente, embora nove tenham morrido no mesmo local há poucos dias.

Também nesta quinta-feira, os governadores de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e Maranhão divulgaram um manifesto para demonstrar preocupação sobre o agravamento da crise da segurança pública no país, particularmente no sistema penitenciário, e pedir providências "urgentes" do governo federal.