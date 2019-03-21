Companhias aéreas reduzem exigências sobre o look de comissárias

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Duas companhias aéreas internacionais decidiram tornar menos rígidas as regras sobre a aparência de suas comissárias de bordo.

As funcionárias da inglesa Virgin Atlantic e da irlandesa Aer Lingus não são mais obrigadas a usar maquiagem nos voos. Ambas as empresas também vão incorporar calça comprida aos uniformes dessas funcionárias.

No Brasil, as quatro maiores companhias aéreas já oferecem calças no uniforme, mas pedem o uso de maquiagem e dão instruções sobre como ela precisa ser. A orientação da Gol é que a maquiagem "harmonize a pele", enquanto a Latam recomenda o uso de "cores naturais".

Na Azul, uso de salto baixo só é liberado no caminho de uma aeronave à outra, para dar conforto e segurança às comissárias nos trajetos que podem ser longos e incluir escadas, segundo a empresa.

A Avianca Brasil e a Latam dizem não exigir o uso de cabelos presos, ao contrário da Gol, que proíbe cabelos soltos quando eles passam da altura dos ombros.