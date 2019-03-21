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Mudança

Companhias aéreas reduzem exigências sobre o look de comissárias

No Brasil, as quatro maiores companhias aéreas já oferecem calças no uniforme, mas pedem o uso de maquiagem e dão instruções sobre como ela precisa ser.

Publicado em 

21 mar 2019 às 09:30

Publicado em 21 de Março de 2019 às 09:30

Crédito: Pixabay
Duas companhias aéreas internacionais decidiram tornar menos rígidas as regras sobre a aparência de suas comissárias de bordo.
As funcionárias da inglesa Virgin Atlantic e da irlandesa Aer Lingus não são mais obrigadas a usar maquiagem nos voos. Ambas as empresas também vão incorporar calça comprida aos uniformes dessas funcionárias.
No Brasil, as quatro maiores companhias aéreas já oferecem calças no uniforme, mas pedem o uso de maquiagem e dão instruções sobre como ela precisa ser. A orientação da Gol é que a maquiagem "harmonize a pele", enquanto a Latam recomenda o uso de "cores naturais".
Na Azul, uso de salto baixo só é liberado no caminho de uma aeronave à outra, para dar conforto e segurança às comissárias nos trajetos que podem ser longos e incluir escadas, segundo a empresa.
A Avianca Brasil e a Latam dizem não exigir o uso de cabelos presos, ao contrário da Gol, que proíbe cabelos soltos quando eles passam da altura dos ombros.
A empresa está testando novos uniformes, desenvolvidos pelo estilista Alexandre Herchcovitch, que levam em consideração os "movimentos e as necessidades do dia a dia dos colaboradores nas diferentes áreas da operação".

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