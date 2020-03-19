Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Companhias aéreas marcam primeiros voos para buscar brasileiros presos no Peru
Fronteiras fechadas

Companhias aéreas marcam primeiros voos para buscar brasileiros presos no Peru

Gol e Latam vão iniciar as operações em Lima nesta sexta-feira (20) para buscar parte dos cerca de 4 mil brasileiros

Publicado em 19 de Março de 2020 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 14:13
Passageiros e funcionários usam máscaras de proteção no terminal 2 da Latam no Aeroporto de Guarulhos Crédito: Zanone Fraissat/ Folhapress
Após alguns dias de negociação com o governo peruano, as companhias aéreas Latam e Gol conseguiram marcar os primeiros voos para buscar parte dos cerca de 4 mil brasileiros que estão presos no Peru. A informação do acordo foi antecipada nesta quarta-feira, 18, pelo Broadcast, mas ainda não havia detalhes sobre os voos.
Os turistas brasileiros não conseguiram voltar depois que o presidente peruano Martín Vizcarra decidiu fechar todas as fronteiras como medida de contenção do avanço do novo coronavírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
De acordo com informações do Itamaraty direcionadas nesta quinta-feira aos brasileiros, estão previstos inicialmente dois voos nesta sexta-feira, 20, saindo do aeroporto Jorge Chávez, em Lima - um da Gol e outro da Latam. Os passageiros serão contatados por suas respectivas companhias aéreas para detalhar os procedimentos.
Ainda não há informações sobre os próximos voos para deslocar os demais turistas do Peru ao Brasil. O Itamaraty também não possui um levantamento de quantos turistas estão presos em outros países diante da mesma situação. Nesta quinta, o governo brasileiro decidiu fechar todas as fronteiras terrestres, mas o espaço aéreo segue operando normalmente.
"Informamos não dispor de número consolidado sobre brasileiros que solicitaram assistência no âmbito das restrições determinadas para combater o surto do novo coronavírus", disse o Itamaraty em nota.

Veja Também

Coronavírus: Ministério Público do ES suspende expediente presencial

Coronavírus: aos 92 anos, Cid Moreira decide ficar em isolamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados