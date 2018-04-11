Comissão dos Direitos Humanos fará vistoria em prisão de Lula

A Comissão dos Direitos Humanos do Senado aprovou, nesta quarta-feira (11), um pedido para que seus membros verifiquem as "condições de encarceramento" da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso.
O requerimento foi apresentado pela senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-SP), e menciona as condições dos "demais presos naquela sede". Também estão detidos na superintendência o ex-ministro Antônio Palocci e o empresário Léo Pinheiro, da OAS, entre outros.
Ainda não está definida a data em que a vistoria será realizada, nem quais membros da comissão irão participar.
O ex-presidente, no entanto, pode não ficar no local por muito tempo. O Sindicato dos Delegados da PF do Paraná solicitou a transferência de Lula, alegando que a presença dele faz com que agentes cumpram tarefas fora de suas atribuições, torna difícil o atendimento ao público e causa insegurança devido à presença de manifestantes.