Comissão dos Direitos Humanos fará vistoria em prisão de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Ricardo Stuckert

A Comissão dos Direitos Humanos do Senado aprovou, nesta quarta-feira (11), um pedido para que seus membros verifiquem as "condições de encarceramento" da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso.

O requerimento foi apresentado pela senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-SP), e menciona as condições dos "demais presos naquela sede". Também estão detidos na superintendência o ex-ministro Antônio Palocci e o empresário Léo Pinheiro, da OAS, entre outros.

Ainda não está definida a data em que a vistoria será realizada, nem quais membros da comissão irão participar.