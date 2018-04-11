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Curitiba

Comissão dos Direitos Humanos fará vistoria em prisão de Lula

Requerimento pede verificação das 'condições de encarceramento' de prédio da PF

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 18:25
Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Ricardo Stuckert
A Comissão dos Direitos Humanos do Senado aprovou, nesta quarta-feira (11), um pedido para que seus membros verifiquem as "condições de encarceramento" da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso.
O requerimento foi apresentado pela senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-SP), e menciona as condições dos "demais presos naquela sede". Também estão detidos na superintendência o ex-ministro Antônio Palocci e o empresário Léo Pinheiro, da OAS, entre outros.
Ainda não está definida a data em que a vistoria será realizada, nem quais membros da comissão irão participar.
O ex-presidente, no entanto, pode não ficar no local por muito tempo. O Sindicato dos Delegados da PF do Paraná solicitou a transferência de Lula, alegando que a presença dele faz com que agentes cumpram tarefas fora de suas atribuições, torna difícil o atendimento ao público e causa insegurança devido à presença de manifestantes.

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