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Pela 1ª vez

Com viagem de Bolsonaro, Pacheco assume Presidência da República

Presidente do Senado fica à frente do Executivo enquanto Bolsonaro cumpre agenda na Guiana. Mourão viajou ao Uruguai, e Lira está em Nova York.

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 09:02

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 mai 2022 às 09:02
O presidente do SenadoRodrigo Pacheco (PSD-MG), assumirá a Presidência da República durante o dia de amanhã (6). Com as viagens do presidente da República, Jair Bolsonaro, do vice-presidente, Hamilton Mourão, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, todas nesta sexta-feira, o comando da nação recai sobre o presidente do Senado, terceiro na linha de sucessão presidencial.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Crédito: Pedro França/Agência Senado
“Fui comunicado pela Casa Civil, também pelo GSI [Gabinete de Segurança Institucional], a respeito da viagem do senhor presidente da República à Guiana. E aí, naturalmente, nessa linha sucessória, também com viagens internacionais do vice-presidente [da República] e do presidente da Câmara, Arthur Lira, cabe ao presidente do Senado fazê-lo. E assim será feito pela presidência do Senado”, disse Pacheco, em rápido pronunciamento no Senado, na tarde de hoje (5).
Segundo Pacheco, não está prevista a assinatura de nenhum ato ou medida. Será apenas, como Pacheco mesmo disse, “o cumprimento de uma obrigação constitucional”. Bolsonaro viajará amanhã para a Guiana, com previsão de retorno no mesmo dia, à noite. Mourão irá para o Uruguai e Lira viajará para os Estados Unidos.

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