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Vacinas contra Covid

Com Pfizer, número de imunizantes vai para 500 milhões, diz Guedes

O ministro da Economia afirmou que, um reforço de 100 milhões de imunizantes já foi prometido pelo laboratório Pfizer até o mês de setembro

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:23
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil terá 500 milhões de vacinas com um reforço de 100 milhões de imunizantes, que, segundo ele, foi prometido pelo laboratório Pfizer até setembro.
"A pandemia é uma tragédia humana, estamos lutando o máximo. O presidente desde o início tem dito que economia e saúde andam juntos. O presidente, a palavra de ordem é vacinação em massa e cuidar da economia, temos que fazer isso", afirmou Guedes que, durante sua fala, retirou a máscara de proteção ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que também não usava máscara.

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